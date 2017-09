Fortuna kompakt Oliver Fink ist wieder zurück im Training. Er hofft, bereits am Sonntag gegen Berlin wieder in der Mannschaft oder zumindest wieder im Kader zu stehen. Noch nicht wieder im Mannschaftstraining befindet sich Michael Rensing, für den wahrscheinlich auch das Spiel gegen Berlin noch zu früh kommt. Er trainierte am Montag individuell im Kraftraum.

„Da kann sich keiner so sicher sein. Das ist aber auch das, was uns auszeichnet. Denn alle Spieler müssen im Training alles zeigen. Das steigert die Qualität im Training, und das kann man aufs Spiel übertragen.“

Gießelmann zu seinem ersten Tor für die Fortuna

„Das wird nicht so leicht, weil ich ja meist in der Dreierkette hinten agiere. Vielleicht klappt es ja bei einem direkten Freistoß oder bei einer Ecke. Gegen Kaiserslautern wäre ja eine fast reingegangen. Das ist aber jetzt auch nicht mein hauptsächliches Ziel. Wenn es jetzt am Wochenende soweit kommt, wäre es trotzdem wunderschön. Aber wir können auch so gerne gewinnen.“

Gießelmann zum Einleben in Düsseldorf

„Ja, das hat alles super geklappt. Wir fühlen uns hier superwohl. Wir waren mit einigen Kollegen zusammen unterwegs, haben ein paar Restaurants getestet und gegrillt. Das ist auch einfacher, wenn es sportlich läuft und man sich nicht so viele Gedanken machen muss und kein Druck hat.“