Der Angreifer ist wieder zurück am Ort seiner erfolgreichen Tage. Derweil kritisiert Verteidiger Hinteregger die nicht erwünschte Ehrlichkeit im Profi-Fußball - und damit indirekt auch Fortunas Mediendirektion.

Es war der 20. Januar 2013, als der FC Augsburg zum bislang letzten Mal bei Fortuna Düsseldorf antrat. Während die Fortuna seinerzeit als Aufsteiger eine formidable Hinrunde absolviert und zwölf Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz erarbeitet hatte, dümpelte just auf diesem der FCA herum. Dessen 3:2 an jenem Sonntag aber stellte die Weichen für die Rückrunde komplett um. Während der FCA fortan in Richtung Klassenerhalt stürmte, stürzte die Fortuna in Richtung zweite Liga ab.

Auf Düsseldorfer Seite sind von damals lediglich Bodzek und Fink übrig geblieben. Im Tor stand Fabian Giefer, der nun den Kasten des FCA hütet. Bei dem sind mit Callsen-Bracker, Baier, Koo, Ji und Hahn immerhin fünf Akteure noch dabei. Hahn stürmte allerdings zwischendurch für Mönchengladbach sowie den HSV und kehrte erst in diesem Sommer an den Lech zurück. "Es war, als wenn ich nach Hause gekommen wäre. Ich hatte hier eine sehr schöne Zeit erlebt", sagte Hahn.

Der heute 28-Jährige gab beim 3:2 in Düsseldorf sein Debüt für den FC Augsburg. Mit zwölf Treffern und 13 Tor-Vorlagen in 48 Spielen startete der durch kein Nachwuchsleistungszentrum gegangene Straßenfussballer bis zum Sommer 2014 durch und weckte so das Interesse anderer Vereine. Während er in Gladbach sehr erfolgreich agierte, geriet der Angreifer beim HSV in eine Krise. Vom Wechsel zurück in die Zukunft versprechen sich sowohl André Hahn als auch der FCA einiges.

"Als Fußball-Profi kannst du nicht mehr du selbst sein"

"Unser Verein ist bei André mit positiven Erinnerungen besetzt. Daher bin ich mir sicher, dass er zu alter Stärke zurück findet und uns mit seinem Tempo sowie seiner Wucht helfen wird. Wir haben eine ordentliche Saison gespielt und können daher selbstbewusst ins achte Erstliga-Jahr gehen. Vielleicht schaffen wir es ja, für eine Überraschung zu sorgen", sagte Trainer Manuel Baum. Hahn selbst möchte das Kapitel HSV endgültig vergessen und an seine guten Zeiten anknüpfen. "Beim FCA wollen alle in die selbe Richtung, das war in Hamburg nicht so. Die Spieler dort zogen nicht an einem Strang."

Derartige Kritik ist heute selten, weil sie vom Verein zumeist verhindert wird. Ein Fakt, den auch Augsburgs Innenverteidiger Martin Hinteregger bemängelt hat. "Als Fußball-Profi kannst du nicht mehr du selbst sein. Es wäre schön, wenn man sagen könnte, was man denkt und nicht, was man sagen muss, damit es ruhig bleibt. Das geht in eine extrem falsche Richtung", meinte der Österreicher. Dass just bei Auftakt-Gegner Fortuna die Freiheit der Presse beschnitten werden soll, konnte Hinteregger da nicht wissen. Die neue Düsseldorfer Mediendirektion sollte allerdings aufmerksam zugehört haben.