Finanzvorstand Jörg Eicker sprach von einem aktuell positiven Trend, nannte neben der Summe für den aktuellen Lizenzspieleretat (10,2 Mio. Euro) aber auch den Verlust, der im abgelaufenen Jahr hingenommen werden musste. Fortuna musste einen – allerdings im Geschäftsjahr halbierten – Verlust von 863.000 Euro und ein Sinken des Vereinsvermögens auf 3,3, Millionen Euro hinnehmen. Die Verwaltungskosten haben sich um 186.000 Euro erhöht. Dabei ist zu beachten, dass rund 245.000 Euro in eine Abfindung (Carsten Franck?) geflossen ist. Die Zuschauereinnahmen stiegen auf 7,2 Millionen Euro, die TV-Einnahmen sanken auf 7,5 Millionen Euro. Ohne Transfererlöse will die Fortuna in diesem Jahr in die Gewinnzone.