Düsseldorf. Trainingsgast bei Fortuna Düsseldorf: Der erste Testspieler der Vorbereitung soll am Dienstag um 10 Uhr und 15.30 Uhr an den beiden Trainingseinheiten der Fortuna teilnehmen. Souleymane Coulibaly (20) hat am Montag bereits bei Fortunas U 23 mittrainiert. Er hat in der U 20-Nationalmannschaft von Mali gespielt, unter anderem ein Tor bei U 20-WM 2015 gegen Deutschland erzielt. Sein letzter Verein war Club African in Tunesien.

Coulibaly hat bereits bei Malmö FF und den Sportfreunden Lotte mittrainiert. Sein Berater Klaus Müller glaubt, dass er mit seiner Schnelligkeit und Zweikampfstärke ein guter Rechtsverteidiger und „mindestens als Backup für Julian Schauerte in den Kader der Fortuna kommen“ könnte.