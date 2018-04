Welch unbeschreiblicher Moment und was für eine Erleichterung: Rouwen Hennings hämmert den Ball zum Fortuna-Glück ins Tor. So soll ein Aufstieg aussehen mit Freude auf dem Platz und bei den wieder einmal fantastisch mitgehenden Fans - im Stadion, in und rund um Düsseldorf. Es war keine Bundesliga-Rückkehr in Scheibchenform wie vor sechs Jahren, sondern der emotionale Höhepunkt einer irren Saison.

Fortuna kann nicht einfach. Das wäre nicht passend für diesen Verein, der sich oft genug selbst Steine in den Weg gelegt hat. Dieser Treffer in fast letzter Sekunde drückt das aus, was die Fans in dieser Spielzeit erlebt haben – Spannung immer bis zum letzten Moment. Ein Auf und ab, eine Achterbahnfahrt, die letztlich ins Glück führte.

An dieser Stelle soll eine Lanze gebrochen werden für die Spieler. Fortuna hat in diesem Jahr keine Söldner, sondern ein wirkliches Team, das zusammengehalten hat, in dem jeder für den anderen gekämpft hat und nach außen kein böses Wort über irgendeinen Kollegen fiel.

Ein Kommentar ist subjektiv und normalerweise nicht in der Ich-Form. Aber jetzt kommt ein besonderes Kompliment: Die aktuelle Fortuna hat die sympathischste Mannschaft, über die ich je schreiben durfte. Schön, wenn es so bleibt, auch wenn die Erfolge in der Bundesliga nicht mehr so „selbstverständlich“ kommen.