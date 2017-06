Robert Schäfer möchte Fortuna professioneller machen, damit der Club als Traditionsverein überleben kann. Der Vorstandsvorsitzende verspricht, mit den Transferausgaben ans Limit zu gehen.

Düsseldorf. Im zweiten Teil unseres Interviews mit Robert Schäfer sagt der Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf etwas zur weiteren Entwicklung des Vereins, zur Auswahl des Sportdirektors und zur Suche nach einem neuen Hauptsponsor.

Haben Sie das Gefühl, dass sich Fortuna zuletzt weiterentwickelt hat?

Schäfer: Ja, an gewissen Punkten musste sich etwas ändern. Dass wir zum Beispiel unsere Trikots nach dem Bundesligaaufstieg auf dem Flur der Geschäftsstelle am Flinger Broich verkauft haben, ist eben keine Geschichte aus dem vergangenen Jahrhundert. Wir haben jetzt erstmals einen Fanshop in der Arena. Wir sind guten Mutes, dass wir einen neuen und sehr fairen Stadionvertrag aushandeln können, in dem Fortuna eine aktivere Rolle spielt, sowohl bei der Vermarktung von Rechten als auch bei unserer Einbeziehung beim Catering. Wir sind bei der Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH auf verständige Gesprächspartner getroffen, die auch offen für unsere Ideen waren. Durch den Abschluss eines neuen Vertrages mit unserem Vermarktungspartner haben wir eine gute Basis mit mehr Rechten für die Fortuna. Beim Nachwuchsleistungszentrum sind wir soweit wie noch nie, haben den Bauantrag eingereicht und werden den Mitgliedern in Kürze Details dazu vorstellen.

Ist mit der Professionalisierung nicht auch Negatives für den Traditionsverein verbunden?

Schäfer: : Das Wort Professionalisierung ist vielleicht negativ besetzt. Aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen, damit dieser Traditionsverein erhalten bleibt. Die Fußballwelt verändert sich, und wir müssen uns im Sinne der Fans und Mitglieder mitverändern. Die Potenziale, die wir haben, müssen wir voll ausschöpfen. Das gilt für das Merchandising und das Ticketing, das neu entwickelt wurde und bald vorgestellt wird. Wir müssen vor allem ein Transfergeschäft entwickeln. Das gab es bei Fortuna bis jetzt nicht. Der Wettbewerb ist zu brutal, um stehenbleiben zu können.

Regionalliga Fortuna Düsseldorf hat die ersten beiden Neuzugänge für die U23 unter Vertrag genommen. Nick Galle (Viktoria Köln U19) und Sergen Sezen (TSV Meerbusch) verstärken die Regionalliga-Mannschaft in der kommenden Saison 2017/18.

Warum wird auch dazu ein Sportdirektor benötigt?

Schäfer: Es wird uns auf dem Weg helfen. Gerade im Profibereich wird dann eine verantwortliche Person unseren Fußball mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Im Täglichen kann er eine Abstimmung zwischen Spielern, Trainer und Clubführung herbeiführen. Oft hilft da ein Impuls von jemandem, der nah dran ist. Vielleicht hätte eine solche Person es geschafft, dass wir mit ein paar Ideen mehr gar nicht da unten reingekommen wären. Für den nächsten Schritt ist das die richtige Entscheidung.