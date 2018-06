Im zweiten Teil unseres Interviews spricht Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer über den neuen Hauptsponsor, die Zugänge und die Ziele für die neue Saison.

Herr Schäfer, Sie wollen keinen Investor. Ist Ihnen klar, dass der Abstand zu den großen Clubs damit immer bleiben wird?

Robert Schäfer: Ich glaube, das ist ein langfristiger Weg. Wenn man sich Vereine wie Freiburg oder Mainz anschaut, dann haben diese Clubs es geschafft, sich zu entwickeln. Wir können jetzt einen Spieler mit Option ausleihen. Vergangenes Jahr konnten wir ihn nur ausleihen. Vielleicht können wir bald noch mehr Spieler mit der Qualität eines Marvin Ducksch zu uns holen. Diese Schritte müssen wir gehen. Wir müssen es geduldig ertragen, dass dieser Prozess vielleicht etwas länger dauern kann. Aber nur so wachsen wir organisch und gesund. Wir wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, sich in finanzielle Abhängigkeit zu begeben, was Jahrzehnte Folgen haben kann.

Was bedeuten für Fortuna die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten?

Schäfer: Wir haben genaue Vorstellungen, was wir ausgeben können und wollen. Wir sind aber auch so mutig, an den Rand zu gehen und den Rahmen vollständig auszuschöpfen. Wir werden das Limit erreichen, aber nicht darüber hinaus gehen. Die TV-Gelder werden jetzt noch einmal sukzessive steigen und gehen von einer Milliarde im dritten Jahr auf 1,4 Milliarden. So war es ein guter Zeitpunkt, den Aufstieg zu schaffen, weil wir diese Entwicklung gerne nachvollziehen wollen.

So wäre ein möglicher Abstieg besser abgefedert?

Schäfer: Ja, so ist es. Auch durch die andere Verteilung des Fernsehgeldes hat man noch eine bessere Situation. Das ist ein Vorteil für uns jetzt, im Vergleich zu der Situation vor fünf Jahren.

Wie wird sich der Henkel-Deal auf die gesamte Sponsorenszene in Düsseldorf auswirken?

Schäfer: Wir freuen uns und sind stolz, dass Henkel unser Hauptsponsor geworden ist. Das war ein Thema, dass die Fortunen lange beschäftigt hat. Deshalb ist das Zustandekommen dieser besonderen Partnerschaft eine tolle Botschaft. Wir schauen noch mehr darauf, dass wir uns verbessern. Wir spüren aber auch schon die Nachfrage, was Sponsoren und den VIP-Hospitality-Bereich angeht. Wir wollen noch mehr Flächen schaffen, da sind wir im Gespräch mit der Stadiongesellschaft. Zudem wollen wir inhaltlich noch besser mit unseren Unterstützern zusammenarbeiten. Wir müssen und wollen auch die kleineren Sponsoren mitnehmen, weil wir das systematisch aufbauen. Wir wissen um die Treue vieler Sponsoren und wollen das auch belohnen.