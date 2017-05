Nur Michael Rensing bekommt kein Defizit im „Zeugnis“.

Michael Rensing trifft noch die geringste Schuld. Beim 0:1 war er machtlos, in zwei anderen Szenen reagierte er sehr gut. Er hatte er wie sein Gegenüber wenig zu tun. Note: 3

Julian Schauerte war mit der Situation offensichtlich überfordert. Mehr als Alibi versuchte er nicht, er hatte kaum gute Szenen, aber einen Riesen-Lichtblick, als er den Freistoß zum Ausgleich auf das Tor zielte. Note: 5+



Alexander Madlung war noch einer der besseren Spieler im Team. Und das heißt was. Seine langen Bälle kamen bis auf eine Ausnahme nicht an, es bot sich ihm aber auch niemand an, der den Ball durchs Mittelfeld tragen wollte. Note: 4

Umfrage Fortuna holt einen Punkt gegen Würzburg - Bewerten Sie die Spieler! Abstimmen

Robin Bormuth schienen die Beine zu zittern, wenn er den Ball am Fuß hatte. Hinzu kam eine völlig unnötige Lässigkeit, womit er beinahe ein Gegentor in der Anfangsphase verschuldet hätte. Note: 5

Lukas Schmitz war wie immer der Spieler bei Fortuna, bei dem Licht und Schatten am häufigsten wechselten. Nur die hellen Phasen waren diesmal ziemlich kurz. Note: 4-



Adam Bodzek war in der Defensive top, nach vorne hatte er wenig bis nichts zu bieten. Er muss als Vizekapitän auf dem Platz einfach lauter werden. Bestnote im Interview danach, als er von einem „Sch…spiel“ sprach und nichts beschönigte. Note: 4-

Ihlas Bebou blieb weit unter seinen Möglichkeiten, weil er sich nie durchsetzen konnte und er es nicht schaffte, in gefährliche Situationen zu kommen. Note: 5+

Marcel Sobottka erkämpfte viele Bälle und gab sie fast ebenso schnell wieder her. In seinem Spiel ist derzeit keine Struktur zu erkennen. Ihm fehlt einiges an der Form der Vorrunde. Note: 4-

Oliver Fink bekommt seinen Motor nicht auf Höchstdrehzahlen. Irgendwie wirkt der Kapitän gehemmt, auch wenn er kämpferisch wieder voranging. Er hatte die einzige Chance der Fortuna, wenn man diesen Schuss als solche bezeichnen möchte. Note: 4-



Özkan Yildirim ist noch der geringste Vorwurf zu machen. Er arbeitete, allerdings ohne zu überzeugen. Er kämpfte, ohne sich in entscheidenden Situationen durchsetzen zu können. Warum er raus musste, ist Geheimnis des Trainers. Note: 4-

Christian Gartner war die größte Enttäuschung bei Fortuna. Er bekam nichts auf die Kette. Zurecht zur Pause ausgewechselt. Note: 5

Rouwen Hennings war nicht fit, und trotzdem wäre es das richtige Zeichen gewesen, ihn von Beginn an spielen zu lassen. Trotzdem Note: 5

Emmanuel Iyoha kam wie immer zu spät, um noch irgendetwas zu bewirken. Note: -

Schiedsrichter Siewer passte sich dem schwachen Niveau des Spiels an. Note: 4-