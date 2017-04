Ausgleichstreffer von Kaan Ayhan ist am Ende zu wenig für die Düsseldorfer.

Düsseldorf. Damit es im Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga nicht doch noch einmal unnötig spannend wird, sollte Fortuna Düsseldorf schnell die noch fehlenden Punkte einfahren. Im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld gelang dies nicht. Am Ende verloren die Rot-Weißen mit 1:2 (1:1).

Trainer Friedhelm Funkel nahm gegenüber dem enttäuschenden 0:1 gegen den TSV 1860 München zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Für den verletzten Innenverteidiger Robin Bormuth rückte Alexander Madlung wieder in die Viererkette. Auf der linken offensiven Seite im Mittelfeld erhielt Emmanuel Iyoha eine weitere Chance, da Kapitän Oliver Fink nach seiner fünften gelben Karte passieren musste.

Die Fortuna war von Beginn an bemüht, nach vorne zu spielen. Ihlas Bebou hatte nach fünf Minuten die erste nennenswerte Szene im Bielefelder Strafraum. Vielmehr kam von den Düsseldorfern dann aber nicht mehr. Die Arminia ging nach elf Minuten in Führung. Julian Börner gab einer Freistoß-Flanke aus kurzer Distanz eine entscheidende Richtungsänderung, Fortunas Schlussmann Michael Rensing war machtlos.

Bielefeld war nach dem 1:0 die bessere Mannschaft. Doch die Fortuna kämpfte sich zurück. Kaan Ayhan erzielte in der 40. Spielminute den Ausgleich. Bebou hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und mit einer präzisen Hereingabe Ayhan eingesetzt, der keine Mühe hatte einzuschieben. Mit dem Ergebnis zur Pause war die Fortuna gut bedient. Beide Mannschaften starteten ohne personelle Veränderungen in den zweiten Durchgang. Einer der Einwechselspieler sollte dann aber für die Entscheidung sorgen. Bielefelds Torjäger Fabian Klos traf in der 84. Minute per Elfmeter zum 2:1 und damit zum Sieg für die Gastgeber, nachdem Marcel Sobottka zuvor Börner gefoult hatte und dafür mit der Ampelkarte vom Feld musste.

Durch die Niederlage schmilzt der Vorsprung der Fortuna auf die Arminia auf sechs Punkte. Der Klassenerhalt ist noch nicht sicher.