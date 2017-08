Düsseldorf. Emmanuel Iyoha wird von Fortuna Düsseldorf bis zum Ende der Saison an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Das teilte die Fortuna am Donnerstagmittag mit.

Iyoha feiert in der letzten Saison gegen Sandhausen sein Startelfdebüt für die Düsseldorfer. In der Saison 2015/16 war er auf fünf Einwechslungen gekommen. Diese Saison hat es bisher für vier Einsätze in der Regionalliga gereicht. Er erzielte dabei zwei Tore und bereitete zwei vor.

„‚Emma‘ ist ein junger, talentierter Spieler, dessen Entwicklungspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Allerdings braucht er Spielpraxis.", sagt Friedhelm Funkel über den 19-Jährigen. Und weiter "beim VfL Osnabrück hat er bis zum Saisonende die Möglichkeit, diese in einer höheren Spielklasse als der Regionalliga zu sammeln. Dies wird seiner Entwicklung gut tun.“. red