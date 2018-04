Sechs Spiele noch, das erste am Freitag gegen den VfL Bochum. Fortuna Düsseldorf steht kurz vor dem Aufstieg. Aber die Stadt müht sich um Begeisterung.

Düsseldorf. Wenn Friedhelm Funkel überlegen muss für eine Antwort, ist das ein seltener Moment. Eigentlich hat der Trainer mit integriertem Erfahrungsschatz alle geschliffenen Antworten dieser Fußball-Welt parat. Weil er sie alle schon mal gegeben hat. Für jede Situation eine Tonlage. Am Mittwoch wurde es kämpferisch, weil der Trainer des Zweitliga-Tabellenführers Fortuna Düsseldorf durch diese elendige Herumrechnerei, wie viele Punkte denn nun für den Aufstieg in die erste Liga aus verbleibenden sechs Spielen benötigt würden, sein Konzept gefährdet sah, das da lautet: Spiel für Spiel. Kein Blick geht weiter. Wenn man wie Funkel in seiner Karriere damit derart unfallfrei gefahren ist, verteidigt man das Konzept als Haltung. „Niemand kann davon ausgehen, dass wir aufsteigen“, sagte der 64-Jährige beinahe predigend. „Es wird noch sehr, sehr schwer.“

Die Lage: Vor dem Heimspiel am 29. Spieltag am Freitag gegen den aufstrebenden Tabellenachten VfL Bochum (18.30 Uhr) ist Düsseldorf Erster mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Nürnberg – und acht Punkten auf den Tabellendritten Kiel. Selbst das 0:1 in Darmstadt am Montagabend reichte nicht zum Düsseldorfer Drama, weil im ziemlich ausgeglichenen Unterhaus in surrealer Szenerie ab Platz 4 die Abstiegszone beginnt und niemand außer Düsseldorf ohne angezogene Handbremse nach oben strebt.

Aber auf die Frage, ob Funkel einen so komfortablen Vorsprung in seiner Karriere schon hergegeben habe, folgte doch eine kleine Pause. Die Antwort stärkt Düsseldorfer Hoffnung: „Nein.“

Trainer Funkel will ein Aufstiegsendspiel vermeiden

Und sie geht noch weiter. Allein mit dem 1. FC Köln war Funkel 2003 bereits früh und am 30. Spieltag aufgestiegen. „Damals hatten wir eine überragende Zweitliga-Mannschaft und das erste Spiel erst am 27. Spieltag verloren. Das war eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft“, erzählte Funkel und verglich: „Jetzt in Düsseldorf sind wir sehr gut.“

In Duisburg, wo er 1996 im April von Hannes Bongartz übernahm, stieg er am 33. Spieltag auf. Und mit Bayer Uerdingen (1992, 1994) und Eintracht Frankfurt (2005) gelang der Aufstieg jeweils erst im Endspiel am letzten Spieltag. Erinnerungen, die Funkel dann doch für einen Moment ausbrechen lassen: „Ich bin das gewohnt. Aber ich möchte versuchen, das in diesem Jahr zu vermeiden, dass wir am letzten Spieltag noch ein Entscheidungsspiel haben. Wir tun alles dafür, vorher noch das ein oder andere Spiel zu gewinnen.“