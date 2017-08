Am Mittwoch spiel die Fortuna in einem Testspiel beim TSV Meerbusch. In der jüngeren Vergangenheit standen sich beide Mannschaften bereits öfter in Testspielen gegenüber – zuletzt siegte die Fortuna.

Düsseldorf. Im Rahmen der nach dem Auswärtsspiel in Sandhausen anstehenden Länderspielpause bestreitet die Fortuna am Mittwoch, 30. August, ein Testspiel beim TSV Meerbusch. Die Begegnung gegen den Landesligisten beginnt um 18 Uhr auf dem Sportplatz Lank (Niersterstraße 90, Meerbusch).

Wie die Fortuna ist der Landesligist mit zwei Siegen und einem Remis in die neue Saison gestartet und rangiert aktuell auf einem geteilten dritten Platz. In der jüngeren Vergangenheit standen sich beide Mannschaften bereits häufiger in Testspielen gegenüber. Zuletzt siegte die Fortuna während der Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2015/16 im Januar des vergangenen Jahres mit 3:0.

Karten für das Testspiel können im Internet im Ticketshop des TSV erworben werden. Die Tickets kosten regulär zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Das Stadion öffnet eine Stunde vor Spielbeginn. Red