Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison wird die Fortuna – wie schon in den letzten Jahren – ein Trainingslager in der österreichischen Region Hochkönig in Maria Alm beziehen. Vom 11. bis zum 19. Juli bereiten sich die Düsseldorfer in Österreich auf die Spielzeit 2017/18 vor.

Düsseldorf. Seit 2011 pflegt die Fortuna eine intensive Partnerschaft mit der Region Hochkönig. Diese wurde nun verlängert und erweitert, so dass Fortuna in der Region sichtbar wird. So werden beispielsweise das F95-Logo sowie der Heimat-Pfeil in der Region Hochkönig über das gesamte Jahr an verschiedenen Orten präsent sein. Außerdem wird einer der bekannten „Hochkönig-Throne“ auf den Gipfeln des Gebirges im Fortuna-Design gestaltet. Außerdem sollen in Kürze für Fortuna-Anhänger exklusive Urlaubspakete in der Region zu Sonderpreisen angeboten werden.



Eingerahmt von den zu den Berchtesgadener Alpen gehörigen Gebirgen „Steinernes Meer“, „Hochkönig“ und „Hohe Tauern“ liegt Maria Alm mitten im Salzburger Land. In dieser wunderschönen Landschaft werden die Rot-Weißen im Sommer erneut ihre Trainingseinheiten abhalten.



Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender: „Die Region Hochkönig und Maria Alm sind für die Fortuna neben Flingern zu einer zweiten Heimat geworden. Seit vielen Jahren fühlen wir uns dort sehr gut aufgehoben. Die Mannschaft findet für die harte Arbeit in der Vorbereitung beste Bedingungen vor. Wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft weiter intensivieren können. Wir werden durch verschiedene Aktionen unseren Bekanntheitsgrad unter den Besuchern der Region Hochkönig steigern. Gleichzeitig profitieren unsere Fans, Mitglieder und Sponsoren von besonderen Urlaubsangeboten in speziellen Zeiträumen. Um unseren reisebegeisterten Fans eine frühzeitige Planung zu ermöglichen, haben wir uns bewusst für eine frühzeitige Veröffentlichung von Ort und Zeitpunkt unseres Trainingslagers in Maria Alm entschieden.“