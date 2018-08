Dunja Hayali empfängt bei ihrer Premiere als Moderatorin des "Aktuellen Sportstudios" am Samstag Friedhelm Funkel. Der Fortuna-Trainer war allerdings nicht die erste Wahl.

Düsseldorf. Dunja Hayali übernimmt am Samstag erstmals die Moderation des "Aktuellen Sportstudios" im ZDF. Als Gast wird die Journalistin den Trainer von Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel, empfangen. Am Samstagnachmittag bestreitet die Fortuna gegen den FC Augsburg ihr erstes Spiel in Bundesliga seit dem Abstieg 2013.

Für ihre Premierensendung hätte Hayali am liebsten einen anderen Gast gehabt: Mesut Özil. Doch der frühere Nationalspieler, der mit einem Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine Debatte um Integration in Deutschland ausgelöst hat, habe abgesagt. "Ich hätte gern mit ihm über Rassismus und auch das Sportliche diskutiert", sagte Hayali in einem Interview mit dem Magazin "Sport Bild". Auch einen Funktionär des Deutschen Fußballbundes (DFB) oder den Bundestrainer hätte die Moderatorin gerne in der Sendung begrüßt. Doch auch vom DFB habe es Absagen gegeben.

Moderatorin Dunja Hayali

Hayali ist Fan von dem Fortuna-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach. Die Sympathie für den Verein vom Niederrhein beeinflusse ihrer Ansicht nach aber nicht ihre Arbeit als Moderatorin. Sie könne das trennen, sagte sie dem Magazin.

Das "Aktuelle Sportstudio" wird am Samstag, 25. August, um 23 Uhr im ZDF ausgestrahlt. jaw