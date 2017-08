In der ersten Runde des DFB-Pokals steht es nach 45 Minuten 0:0.

Bielefeld. Es waren etwa 25 Minuten gespielt auf der Bielefelder Alm, da kam die Sonne an diesem grauen und kühlen Tag plötzlich doch noch raus. Allzu lang wärmte sie die Zuschauer des DFB-Pokalspiels zwischen der heimischen Arminia und der Fortuna aus Düsseldorf allerdings nicht. Lediglich ein paar Minuten gönnte sie sich, dann verschwand sie wieder hinter der dicken ostwestfälischen Wolkendecke.

Verdenken konnte man es ihr nicht. Zwar war das Spiel in den ersten 45 Minuten das, was man gemeinhin als intensiv bezeichnet, echte Möglichkeiten oder gar Tore waren aber nicht zu sehen. Nicht ganz zufällig war der bislang größte Aufreger eine Szene, in der Fortuna-Stürmer Ihlas Bebou auf dem Boden lag, die Bielefelder den Ball aber zunächst nicht ins Aus spielen wollten. So steht es nach der ersten Hälfte folgerichtig 0:0.

Für die Fortuna ist das erst mal eine gute Nachricht. Zwar seien die Erinnerungen an den bis dato letzten Auftritt im DFB-Pokal unter den Spielern im Vorfeld kein Thema gewesen, sagte Abwehrmann Kaan Ayhan vor der Partie, Fans und Beobachter konnten sich aber sehr wohl an das 1:6 bei Hannover 96 in der zweiten Runde der Vorsaison erinnern. Markiert das Spiel doch die höchste Niederlage in der langen Pokal-Historie der Düsseldorfer, die immerhin sieben Finalteilnahmen und zwei Titel (1979 und 1980) kennt.

Damals hatte es nach knapp einer Viertelstunde 0:4 aus Sicht der Düsseldorfer gestanden. Dieses Mal wären sie selbst fast mit dem ersten Angriff in Führung gegangen, doch Bebou rutschte an der scharfen Flanke von Niko Gießelmann vorbei. Das war es aber dann erst mal mit den Düsseldorfern, die Trainer Friedhelm Funkel erneut mit einer Dreierkette verteidigen lässt. Die nächsten Minuten gehörten die Bielefeldern, doch mehr als eine Doppelchance durch Fabian Klos und Andreas Voglsammer nach einem Fehler von Torwart Michael Rensing gab es nicht (11.).

Da auch die Fortuna nicht viel mehr zustande brachte, ein Schuss von Emir Kujovic nach schönem Pass von Ayhan war die Ausnahme (23.), steht es zur Pause 0:0. Die Sonne war beim Halbzeitpfiff längst wieder weg.