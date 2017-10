Düsseldorf. Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf muss weiterhin auf Torhüter Michael Rensing verzichten. Der 33-Jährige musste nach einem vor zwei Monaten erlittenen Rippenbruch am Mittwoch das Mannschaftstraining mit Schmerzen abbrechen und fällt bis auf weiteres aus. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Der Schlussmann stand zuletzt am 3. Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern zwischen den Pfosten. dpa