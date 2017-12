Düsseldorf. In prächtiger vorweihnachtlicher Stimmung brach der Fortuna-Tross am Freitag von Braunschweig mit dem Bus die Heimreise an. Der 1:0-Erfolg bei der Eintracht in einem engen Spiel hatte allen Fortunen sehr gut getan. Am Samstag steht noch eine kurze Verabschiedung der Spieler in den Weihnachtsurlaub an. Dabei werden nicht nur die Trainingspläne für den kurzen Urlaub ausgegeben, sondern sicherlich auch ein paar Worte der Würdigung einer starken Leistung gefunden werden.

„Die Spieler haben es jetzt verdient, bis Weihnachten die Füße hochlegen zu dürfen“, sagte Cheftrainer Friedhelm Funkel. „Direkt nach dem Weihnachtsfest allerdings sollten sie wieder mit einem persönlichen Training anfangen, ehe wir uns dann im Neuen Jahr am 2. Januar zum Trainingsauftakt wiedersehen.“ Funkel wünschte auf diesem Wege auch allen Fans und Sympathisanten der Fortuna ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.

In der Vorbereitung stehen vier Spiel auf dem Programm. Drei davon stehen bereits fest. Im Trainingslager in Marbella (ab 3. Januar) trifft die Fortuna auf Borussia Dortmund und den (Noch-)Club von Benito Raman, Standard Lüttich. Danach ist dann wieder ein der Heimat ein weiterer Test gegen einen hochkarätigen Gegner geplant, bevor es dann gegen den Landesligisten SV Sonsbeck geht.