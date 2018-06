Fortuna Düsseldorf hat am ersten Spieltag der neuen Saison ein Heimspiel. Der Überblick über die Partien.

Düsseldorf. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2018/19 bekannt gegeben. Fortuna-Fans können sich zum Auftakt über ein Heimspiel freuen.

So spielt Fortuna am ersten Spieltag (24. bis 26. August) zu Hause gegen den FC Augsburg. Die bislang letzte Partie gegen den FC Augsburg bestritt Fortuna Düsseldorf im Januar 2013. Damals verloren die Rheinländer zu Hause mit 2:3. Am zweiten Spieltag (31. August bis 2. September) tritt Düsseldorf auswärts gegen RB Leipzig an. Am dritten Spieltag (14. bis 16. September) folgt ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim, ehe es am vierten Spieltag (21. bis 23. September) zum VfB Stuttgart geht.

Die genaue Terminierung der Spiele erfolgt noch. Im DFB-Pokal tritt Fortuna in der ersten Runde (17. bis 20. August) gegen die TuS RW Koblenz an.

Die Fortuna-Spiele in der Hinrunde der Saison 2018/19:

1. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg

2. Spieltag: RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf

3. Spieltag Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim

4. Spieltag: VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf

5. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - Bayer 04 Leverkusen

6. Spieltag 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

7. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04

8. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf

9. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg

10. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf

11 .Spieltag: Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

12. Spieltag: FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf

13. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05

14. Spieltag: SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

15. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

16. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

17. Spieltag: Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

