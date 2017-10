Düsseldorf. Am Montagabend will Fortuna Düsseldorf in Bochum die Tabellenführung in der Zweiten Liga verteidigen. Fans, die das Team auswärts unterstützen wollen, sollten jedoch einen Hinweis der Bochumer Polizei beachten.

Fußballfans sollen möglichst nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Auf Grund der Bauarbeiten am und um den Bahnhof ist laut Polizei mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen. Möglicherweise kommt es auch zu Sperrungen. Passanten wird geraten den Bereich am Montagabend zu meiden oder großräumig zu umfahren. red