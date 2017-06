Düsseldorf. Ein Mann hat sich der Bochumer Kriminalpolizei gestellt und angegeben, der Fan zu sein, den die Polizei nach einen Böllerwurf beim Auswärtsspiel der Fortuna in Bochum per Öffentlichkeitsfahndung gesucht hat. Das teilte die Polizei am Samstag in einer Pressemitteilung mit, die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann ist damit aufgehoben.

Aus einer Fangruppe heraus wurde bei dem Spiel am 3. März ein sehr lauten Knallkörper geworfen. Dieser explodierte nur drei Meter entfernt von den eingesetzten Beamten. Die Detonation war so stark, dass eine Druckwelle spürbar war. Glücklicherweise blieben die eingesetzten Polizeibeamten unverletzt

Ob der Mann der "Böllerwerfer" ist, ist jedoch nicht klar, da er nur angegeben hat, die auf dem Fahndungsbild abgebildete Person zu sein. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an.