Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern war wohl über 90 Minuten das beste und unterhaltsamste Spiel, das es seit langem in der Arena gegeben hat – Länderspiele eingeschlossen. Natürlich war auch dieser Sieg der Fortuna glücklich. Aber das 3:2 als unverdient zu bezeichnen, ginge wohl an der Wahrheit vorbei. Die Leistung dieser Mannschaft, die mit sechs neuen Spielern in der Startelf ein Spitzen-Team so dominierte wie in der ersten Hälfte, war in diesem Maße nicht zu erwarten. Das war überragend. Mit stehenden Ovationen wurde die Fortuna in die Pause verabschiedet.

Dass danach ein wenig Kraft gespart werden sollte, war verständlich. Aber die Gegentore waren auch als unglücklich zu bezeichnen. In den vergangenen Jahren wären sie der Genickbruch gewesen, die Mannschaft wäre nie und nimmer zurückgekommen. Nun ist das anders: Die Moral ist großartig, und auch die Kraft reicht, um Spiele am Ende zu drehen. Der einzig negative Punkt ist eigentlich, dass die Zuschauerzahl mit 26 000 viel zu gering für dieses spektakuläre Spitzenspiel war. Vielleicht spricht sich diese Leistung ja herum , und auch die Event-Fans kommen wieder.