Düsseldorf. Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf muss weiterhin auf Torhüter Michael Rensing verzichten. Der 33-Jährige, der sich vor zwei Monaten einen Rippenbruch zugezogen hatte, steht dem Team für die Partie am Freitag gegen Darmstadt 98 noch nicht zur Verfügung.

«Er muss noch Geduld haben. Es kommt für mich überhaupt nicht in Frage, einen Torhüter in den Kader zu nehmen, der sich nicht zu Boden werfen kann», sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel. Rensing muss sich noch einer MRT-Untersuchung unterziehen, eher er wieder voll belastbar ist. Somit wird sein Vertreter Raphael Wolf am Freitag gegen Darmstadt wieder im Tor der Düsseldorfer stehen. dpa