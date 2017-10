Düsseldorf ist in Bielefeld das bessere Team. Das 1:0 nach 45 Minuten ist vollauf verdient.

Bielefeld. Fortuna Düsseldorf hat den Rhythmus in der Länderspielpause offenbar nicht verloren. Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga führt zur Pause auf der Bielefelder Alm mit 1:0.

Auch im zehnten Spiel der Saison schickte Trainer Friedhelm Funkel eine personell veränderte Mannschaft auf den Rasen. Für Julian Schauerte und Robin Bormuth rückten Lukas Schmitz und André Hoffmann in die erste Elf. Marcel Sobottka, der während der Länderspielpause nicht in vollem Umfang trainieren konnte, konnte erwartungsgemäß auflaufen.

Die Fortuna kam gut aus den Startblöcken und hatte in Person von Benito Raman (7.) und Rouwen Hennings (10.) die ersten Gelegenheiten. Immer wieder überbrückte der Tabellenführer mit langen Bällen und schnellem Umschaltspiel das Bielefelder Mittelfeld. Nur im letzten Viertel des Platzes fehlte es an Genauigkeit. So auch bei Ramans zweitem Abschluss nach 28 Minuten.

Das änderte sich wenig später. Nach einer Balleroberung von Kapitän Oliver Fink setzte Rouwen Hennings mit einem sehenswerten Zuspiel Benito Raman ein. Und die Leihgabe von Standard Lüttich behielt die Nerven und schob nach 35 Minuten zu seinem zweiten Saisontor und dem 1:0 ein.