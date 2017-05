Die Niederlage in Hannover war ein Spiegelbild der gesamten Saison: Hinten ordentlich, vorne absolut harmlos. Wieder reicht eine Unaufmerksamkeit, um eine Niederlage zu kassieren. Hannover war nicht der spielstarke, ständig angreifende Gegner, der in allen Belangen überlegen war. Vielleicht wäre für die Fortuna mit etwas mehr Risiko sogar ein Punkt oder mehr drin gewesen. Aber dieses Risiko wollte Trainer Funkel nicht eingehen. Falls seine Mannschaft hoch verloren hätte, wäre die Moral für das so wichtige Spiel gegen Würzburg nächste Woche mehr als angeknackst gewesen. Friedhelm Funkel setzt jetzt alles auf die letzten drei Spiele. Und daran werden die Fortunen schließlich gemessen. Jetzt gilt es ultimativ, und es wird sich zeigen, ob die lediglich knappe Niederlage in Hannover das bewirkt, was sich der Trainer erhofft. Denn eine Niederlage gegen Würzburg wäre kaum noch zu reparieren, weil die Konkurrenz natürlich weiter punktet.

Immer deutlicher werden die Versäumnisse des Vereins in der Winterpause. Die Schwächen in der Offensive wurden zwar erkannt, aber nicht repariert. So reichen die ordentlichen Vorstellungen in der Defensive nicht aus, wenn man in der Offensive nicht durchschlagskräftig genug ist und hinten ein Fehler ein Spiel entscheiden kann. Fortuna muss daraus lernen, wenn sie sich auf den letzten Metern retten sollte. Dazu ist jetzt ein Heimsieg nötig, egal wie viele Statistiken dagegen sprechen. Mit unbedingtem Willen kann die Mannschaft auch eine solche Pleitenserie beenden. Das Potenzial dazu hat sie, das muss sie aber auch zeigen.