Fürth. In einem unansehnlichen Fußball-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga steht es in Fürth zur Pause 0:1 aus der Sicht der Fortuna. Teilweise erinnerten die Darbietungen auf dem Rasen an Sommerfußball von zwei Mannschaften, die kein großes Interesse daran hatten, etwas fürs Spiel zu tun.



Fortuna startete mit der erwarteten Aufstellung – also erneut ohne Robin Bormuth - und traf in der Mannschaft von der SpVgg Greuther Fürth auf zwei alte Bekannte. Johannes van den Bergh und Mathis Bolly standen in der Startelf der Franken.



Gefährliche Momente gab es in der ersten Hälfte genau drei, und auch zwei dieser Aktionen steigerten den Adrenalinspiegel der beiden Torhüter nicht gerade in Rekordhöhe. Robert Zulj versuchte es (22.) mit einem Seitfallzieher, der über das Tor ging. Und Rouwen Hennings konnte seinen Kopfball nicht hart genug aufs Tor bringen (33.).



Als sich alle bereits mit dem 0:0 zur Pause abgefunden hatten, erzielte Zulj das 1:0, nachdem der Ball zweimal von Fortunen abgefälscht zu ihm gelangte. Torhüter Michael Rensing war machtlos.

Gelbe Karte Fürth: Megyeri – Caliguiri, Franke, Gießelmann,- Hofmann, Sontheimer – Narey, van den Bergh – Zulj – Dursun, Bolly

Fortuna: Renmsing – Schauerte, Akpoguma, Ayhan, Schmitz – Biodzek – Bebou, Fink, Sobottka, Bellinghausen – Hennings Alt 5000 1:0 (40.) Zulj - / Fink