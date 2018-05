Nach zwei schweren Abwehrfehlern liegt Fortuna Düsseldorf im Endspiel um die Zweitliga-Meisterschaft beim 1. FC Nürnberg zur Pause mit 1:2 zurück. Acht Minuten vor der Halbzeit konnte Takashi Usami für die spielerisch eigentlich besseren Gäste zumindest verkürzen. Es war alles gerichtet für 90 Minuten Spitzenfußball der 2. Bundesliga. „Der Spielplangestalter hätte es kaum besser machen können“, sagte Fortunas Trainer Friedhelm Funkel über die Ausgangslage der beiden Mannschaften.

Beide können heute noch Meister der 2. Liga in der Spielzeit 2017/18 werden. Und das unterlegene Team darf sich immer noch mit dem Aufstieg und einer überragenden Saison trösten. So war die Stimmung im Stadion bei zunächst herrlichem Wetter überragend. Auch weil die über 4000 Anhänger aus Düsseldorf zu dieser tollen Atmosphäre entscheidend beitragen. „Nie mehr 2. Liga“ schallte es aus beiden Fankurven und wurde im ganzen Stadion fast schon kanonartig aufgenommen. Sogar der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder wollte sich die Meisterfeier der Clubberer nicht entgehen lassen. Mit einer äußerst offensiven Einstellung unterstreicht Fortunas Cheftrainer, dass die Mannschaft nur ein Ziel hat, als Meister in die Bundesliga aufzusteigen. Düsseldorfs zweitbester Scorer Benito Raman stand genauso in der Startaufstellung von Friedhelm Funkel wie der offensive Außenverteidiger Jean Zimmer. Takashi Usami fungierte neben Rouwen Hennings als zweite Spitze.