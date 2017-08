Düsseldorf. Fortunas Kapitän Oliver Fink hat sich im Spiel gegen Eintracht Braunschweig eine Gehirnerschütterung zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Nach einem Zusammenprall mit dem Braunschweiger Joseph Baffo musste Fink aufgrund von Sehstörungen und Schwindelgefühl in der 39. Minute ausgewechselt werden. Die neurologischen Untersuchungen am Dienstagnachmittag haben nun eine Gehirnerschütterung ergeben, da Fink direkt an der linken Schläfe getroffen wurde. Wann Fink wieder zur Verfügung steht, ist nicht bekannt. Der 35-Jährige wird bis auf weiteres nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.