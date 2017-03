Bochum war leider nur eine positive Ausnahme im Jahr 2017 – zumindest was das Ergebnis betrifft. Gegen Braunschweig ist die Mannschaft in die alten Muster der Rückrunde zurückgefallen. Aber das galt nicht für Spiel und Leistung, sondern nur für das Ergebnis und das Zustandekommen der Gegentore.

Denn die Mannschaft zeigte keine schlechte Vorstellung, sondern hatte auch viel Pech. Dass Schiedsrichter Fritz das 2:0 nicht anerkennt und die Braunschweiger zu mindestens einem überaus glücklichen Tor kommen, war mehr als bitter. Große Vorwürfe kann man den Spielern also nicht machen. Nur dass in den entscheidenden Situationen der Gegner cleverer war und seine Chancen wie ein Spitzenteam nutzte. So weit ist die Fortuna einfach noch nicht.

Schaut man auf den Tabellenstand wird leider deutlich, dass sich die Mannschaft noch nicht weit genug vom unteren Tabellendrittel entfernt hat. Dazu sind die Leistungen einfach nicht konstant genug. Jetzt geht es in jedem Spiel darum, Punkte zu hamstern. Jeder könnte am Ende noch wichtig sein. Immerhin kann sich die Mannschaft jetzt mal in gleicher Formation einspielen, denn über verletzte oder gesperrte Spieler muss der Trainer nicht klagen. Für Gartner kommt Bodzek, dann sollte es in Karlsruhe klappen mit mindestens einem Punkt. Das Spiel am Sonntag steht naturgemäß unter einem ganz anderen Stern. Da kann und muss Fortuna zeigen, dass sie sich von einem solchen Ergebnis und einem solchen Dämpfer nicht aus der Balance bringen lässt.