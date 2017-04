Trainer und Spieler wollen auch für den schwer verletzten Kevin Akpoguma die wichtigen Punkte gegen den Abstieg holen. Spielen Madlung und Bormuth zusammen?

Düsseldorf. Friedhelm Funkel lebt die Gelassenheit und Ruhe in einer äußerst angespannten Situation vor. Wer mit dem Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf spricht, der spürt bei seinem Gegenüber eine große Zuversicht. Von Angst oder Sorgen in Sachen Abstiegskampf ist bei Friedhelm Funkel nichts zu spüren.

„Es kommt in einer Saison immer mal vor, dass drei, vier oder fünf Spieler ausfallen“, sagt der 63-Jährige. „Da gibt es überhaupt kein Klagen von mir, weil wir trotzdem eine sehr gute Mannschaft in Hannover auf dem Platz haben werden.“ Und da sei es egal, wer dann aufläuft. Und deshalb habe die Fortuna auch eine Chance, zu punkten. „Genau für solche Fälle trainieren wir ja auch, dass andere jetzt einspringen können.“

Die Mannschaft habe keine Angst vor Hannover. „Im Gegenteil, wir freuen uns auf dieses Spiel. Ich habe oft genug erlebt, dass in einer Mannschaft wichtige Spieler ausgefallen und die anderen dann über sich hinausgewachsen sind“, sagte Fortunas Trainer, der sich dies auch für Sonntag mehr als erhofft.

So ganz entschieden, wie er seine Mannschaft in Hannover aufstellen wird, hat sich Funkel aber noch nicht. Er werde noch einige Formationen im Training ausprobieren. Dass Fortuna mit einer Dreierkette in Hannover beginnt, schließt er allerdings offensichtlich aus. „Ich jetzt drei Innenverteidiger, zwei davon werden spielen“, sagte Fortunas Trainer und meinte damit offensichtlich Alex Madlung, Kaan Ayhan und Robin Bormuth.

Zu Madlung sagte Funkel: „Warum soll ich an meinem Vertrauen in Alex etwas ändern. Er ist ein absoluter Führungsspieler in unserer Truppe. Das ist er auch, wenn er nicht von Anfang an spielt. Das ändert sich ja nicht. Sein Einsatz ist absolut möglich.“

Sperre

„Bolzplatzhelden“

Training

Besuch Fortuna muss im Auswärtsspiel bei Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr) auf Innenverteidiger Andre Hoffmann verzichten. Das Sportgericht des DFB hat Hoffmann nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen den FC St. Pauli im Einzelrichterverfahren für ein Meisterschaftsspiel gesperrt. Somit steht der 24-Jährige der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers wieder zur Verfügung. „Es ist bitter, dass ich ausgerechnet bei meinem Ex-Club zuschauen muss“, sagte Hoffmann. „Aber ich möchte auf jeden Fall dabei sein und meine Mannschaft unterstützen.“ Jedenfalls ist 24-Jährige froh, dass er in den letzten drei Spielen dabei sein kann, um dabei zu sein, wenn es darum geht, den Abstieg zu vermeiden. So heißt das Projekt der BürgerStiftung Düsseldorf, das in diesem Jahr bereits in seine fünfte Saison geht. Auf mittlerweile neun Bolzplätzen in Düsseldorfer Stadtteilen mit sozialem Handlungsbedarf ermöglicht das Projekt, das von der Fortuna seit einigen Jahren unterstützt wird, Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 14 Jahren, sich mehr zu bewegen und ihre körperliche Fitness zu fördern. Zum offiziellen Eröffnungstraining der Bolzplatzsaison 2017 haben neben ehemaligen Fortunen wie Thomas Allofs (Schirmherr), Gerd Zewe, Günther Thiele, Wilfried Woyke und Egon Köhnen auch der Vorstandsvositzende Robert Schäfer den Bolzplatz auf dem Fürstenplatz in Düsseldorf besucht (» Lokales). In den gestrigen Trainingseinheiten war auch Axel Bellinghausen wieder dabei. Er machte die Einheiten komplett mit. Am Nachmittag waren die Spieler im Kraftraum aktiv. Einige seiner Mitspieler haben Kevin Akpoguma inzwischen im Krankenhaus besucht und ihm die besten Genesungswünsche aller Spieler und des gesamten Funktionsteams und der Trainer überbracht.

Zu Ayhan sagte Funkel: „Bevor ich jetzt irgendwas in die Welt setze, müssen wir abwarten. Fakt ist, dass der Verein Stellung genommen hat. Und jetzt müssen wir schauen, wie der DFB endgültig entscheidet.“

Zu Bormuth sagte Funkel: „Wir haben noch fünf Tage Zeit. Wenn er die ganze Woche trainiert und den Belastungen standhält, dann steht seinem Einsatz möglicherweise nicht in Frage. Das ist aber keine Garantie, dass er dann auch spielt.“

Den Unfall von Akpoguma mussten die Spieler erst noch verarbeiten

Zwei Tage hatte Friedhelm Funkel seinen Spielern frei gegeben. „Das war gut so. Die Jungs mussten erst einmal diese schwere Verletzung verarbeiten“, sagte der Trainer. „Das ist an den Spielern nicht spurlos vorbeigegangen.“ So sei jetzt auch eine „Jetzt-erst-recht“-Stimmung“ entstanden. „Wir wollen die Saison positiv beenden, und das werden wir auch“, sagt Funkel, der hofft, dass Akpoguma im letzten Heimspiel im Stadion dabei sein kann.