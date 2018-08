Buchmacher erklären, wie sie die schlechten Quoten für den Verein bestimmt haben. Hoffnung macht den Düsseldorfern eine andere Prognose.

Düsseldorf. Eine nüchterne Zahl bringt die Sache auf den Punkt. Sie lautet: 1,6. So steht die Quote bei Wettanbieter Tipico für den Abstieg der Fortuna. Das heißt: Wer zehn Euro auf den Abstieg aus der 1. Bundesliga des Vereins setzt, bekommt gerade mal 16 Euro raus. So wenig gibt es bei keinem anderen Verein. Nürnberg folgt mit einer Quote von 1,8.

Wer lieber auf den Klassenerhalt der Düsseldorfer setzen will, bekommt umgekehrt das meiste Geld raus. Bei 2,1 liegt hier die Quote. Umgerechnet heißt das: Die Buchmacher sehen die Wahrscheinlichkeit, dass Fortuna die Klasse hält, bei nur 45 Prozent. Unterm Strich ist Fortuna Düsseldorf also der Abstiegskandidat Nummer eins.

Die Abstiegswetten von Tipico für die neue Bundesligasaison.

Auch bei Oddset ist das so. Hier kann auf die direkten Absteiger, also Platz 17 und 18 ohne Relegation, gewettet werden. Die Fortuna-Quote liegt bei 2,2, Nürnberg folgt mit 2,5.

Allerdings: Für Fortuna-Fans, mit besonders viel Vertrauen in die eigene Mannschaft, kann diese Einstufung finanziell auch interessant sein. Wer Fortuna nämlich als Meister tippt, bekäme für Platz eins am Ende der Saison für einen Euro Einsatz 2000 Euro wieder.

Doch wie kommen die Buchmacher eigentlich zu dieser Einschätzung? Wir haben nachgefragt.

Fortuna holte sehr wenig Punkte für einen Ersten der 2. Liga

Bei Tipico kümmert sich ein Spezialisten-Team aus fünf Leuten um die Quoten für die Bundesliga, wie Benjamin Speckenbach, Direktor Bookmaking, im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. In Abstimmung mit freien Mitarbeitern werde die Quote festgelegt. „Wichtig war uns bei der Fortuna-Quote auch die Einschätzung externer Experten, die den Verein gut kennen“, sagt Speckenbach.

Die Vorhersage für die neue Bundesligasaison von Goalimpact.

Inhaltlich sei der mit Abstand wesentliche Faktor für eine Einstufung vor Saisonstart, wie sich die Mannschaft in der vergangenen Saison dargestellt habe, dazu die Neuzugänge. „Mit Blick auf die erzielten Punkte war Fortuna der schwächste Meister der 2. Bundesliga seit langer Zeit“, sagt Speckenbach. Selbst gegen Ende der Saison hätten die Buchmacher Spitzenreiter Fortuna nicht unbedingt zu den stärksten Mannschaften der Liga gezählt und entsprechende Quoten für Spieltage angesetzt. In diese Bewertung seien etwa Statistiken über die herausgearbeiteten klaren Chancen eingeflossen. Warum es die Fortuna am Ende sogar auf Platz eins schaffte, erklärt Speckenbach mit einem Wort: „Überperformance.“

Auch Oddset bestätigt, dass die Werte der Vorsaison über mathematische Algorithmen in Chancen für die neue Spielzeit übersetzt würden. Beide Wettanbieter sind sich einig, dass der nächste wichtige Faktor für die Quotenermittlung die Kaderplanung ist. „Hier ist festzustellen, dass die Fortuna im Verhältnis deutlich weniger als die direkte Konkurrenz in Mainz, Freiburg und Nürnberg investiert hat“, sagt Speckenbach. Trotz aller Rechenmodelle und Statistiken weiß natürlich auch Speckenbach, dass die Prognose vor einer Saison sehr schwierig ist. Da sei sogar immer auch ein wenig Bauchgefühl bei der Festlegung der Quoten dabei, während im Laufe der Saison die Rolle der Mathematik immer wichtiger werde. Hoffnung darf den Fortuna-Fans deshalb ein Blick auf die Top-Abstiegskandidaten der Wettanbieter der vergangenen Jahre machen. Im Vorjahr etwa waren das bei Oddset Augsburg und Mainz, bei Tipico Hannover, Mainz und Augsburg. Wie wir wissen, blieben all diese Teams erstklassig. In der Saison 2016/17 lagen beide Anbieter mit Ingolstadt und Darmstadt allerdings richtig.

Noch mehr Mut dürfen die Fortuna-Fans aus der Saisonvorhersage des Hamburger Unternehmens Goalimpact schöpfen. Er hat einen Algorithmus entwickelt, der jedem Spieler und damit auch einer Mannschaft einen bestimmten Wert zuordnet – den Goalimpact. Ermittelt wird für jeden Spieler, wie sich die Tordifferenz seines Teams entwickelt, wenn er auf dem Platz steht. Aus der Masse an Daten entsteht eine Zahl, über 100 ist gut genug für die Bundesliga. Die kommende Saison hat das Unternehmen schon durchgespielt. Und siehe da: In dieser Tabelle lässt Fortuna nicht nur Nürnberg als Letzten hinter sich, nein, sie wird sogar Elfter.