Der Bundesligist setzt sich in der ersten Pokalrunde mit 5:0 beim Fünftligisten Rot-Weiß Koblenz durch. Lukebakio trifft doppelt.

Düsseldorf. Keine Spannung, kein Zittern und kein übermäßiger Kraftaufwand. Das 5:0 (4:0) von Fortuna Düsseldorf bei Rot-Weiß Koblenz in der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs war die Sorte Angelegenheit, die dem Trainer des klassenhöheren Klubs am besten gefallen.

Ein wenig hofft jeder Außenseiter in der ersten Pokalrunde auf die große Überraschung. Lange ein 0:0 halten, vielleicht nach einer Standardsituation zum Erfolg kommen oder im Elfmeterschießen das glücklichere Ende für sich haben. Insgeheim dürfte dies auch bei Fünftligist Koblenz, dem die Auslosung ein Duell mit der Fortuna bescherte, nicht anders gewesen sein. Doch anders als bei so manchem Erstrunden-Auftritt in der Vergangenheit, wie beispielsweise in Wiedenbrück (2013) und Würzburg (2014), präsentierte sich die Fortuna von Beginn an wach und mit der vom Trainer im Vorfeld geforderten Demut. Die Rheinland-Pfalz/Saar-Oberligist konnte den Favoriten zu keinem Zeitpunkt gefährden.

Und so war jene Hoffnung bereits nach zwölf Minuten erloschen. Dodi Lukebakio (9./12.) brachte die Gäste im Stadion Oberwerth schnell mit 2:0 in Führung. Zur Pause stand betrug der Rückstand der Gastgeber bereits vier Tore, weil Marvin Ducksch nach etwas mehr als einer halben Stunde (32.) erhöhte und auch Kevin Stöger den Torhüter der Gastgeber, Tobias Oost, überwinden konnte.

Funkel bremst die Euphorie um Lukebakio

Die Fortuna begann vor 7500 Zuschauern im 4-4-2-System, mit Raphael Wolf im Tor sowie der erwarteten Doppel-Spitze mit Rouwen Hennings und Ducksch. Das Team von Cheftrainer Friedhelm Funkel ging die erste Pflichtspiel-Aufgabe der neuen Saison gegen den Oberligisten mit der gebotenen Konzentration an. „Seriös“ war hinterher eines der am häufigsten gesprochenen Worte in der Mixed-Zone. Der Bundesliga-Aufsteiger hatte deutlich mehr Ballbesitz, die reifere Spielanlage und die technisch besseren Einzelspieler – alles nicht überraschend gegen eine Mannschaft, die nur drei Mal in der Woche trainiert.

Koblenz wehrte sich nach Kräften, kam in der ersten Hälfte nur einmal durch Alexis Weidenbachs Kopfball (18.) halbwegs gefährlich zum Abschluss. Erst als die Fortuna nach dem 5:0 durch Benito Raman nach etwas mehr als einer Stunde das Tempo reduzierte, kam die Mannschaft des an der Seitenlinie überaus engagierten Trainers Fatih Cift etwas mehr zur Entfaltung. Gefährlich wurde es aber nur kurz vor dem Ende, als Wolf glänzend gegen Weidenbach reagierte.