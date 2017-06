Düsseldorf. Jörg Eicker ist neuer Finanzvorstand von Fortuna Düsseldorf. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Eicker hat das Amt für drei Jahre inne und wird ehrenamtlich arbeiten. In den letzten Jahren war der Düsseldorfer in verschiedenen Bereichen im Finanz- und Bankensektor tätig. Jörg Eicker freut sich auf seine neue Aufgabe, „Nach guten und interessanten Gesprächen freue ich mich gerade als Düsseldorfer auf die Aufgabe bei der Fortuna, die sicherlich auch mit einigen Herausforderungen verbunden sein wird.“ Jörg Eicker tritt die Nachfolge von Paul Jäger an, der zum 30. Juni 2017 aus dem Vorstand ausscheidet.

In einer weiteren Personalentscheidung verkündete Fortuna, dass Sven Mühlenbeck bis Ende 2018 im Vorstand des Vereins bleiben wird. Sven Mühlenbeck ist im Vorstand für die Ressorts Infrastruktur, Organisation, Spielbetrieb und Sicherheit verantwortlich. Mühlenbeck freut sich nach eigener Aussage besonders auf den anstehenden Bau des neuen Nachwuchsleistungszentrums am Flinger Broich. Für den Verein soll das neue NLZ ein Meilenstein für die Zukunft sein. red