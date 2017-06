Der Co-Trainer der Fortuna bekennt sich eindeutig zur Fortuna. Türkei-Rückkehrer Ahmet Cebe soll in erster Linie der U 23 zur Verfügung stehen. Braunschweig ist der erste Gegner in der Liga.

Düsseldorf. Die Spannung war groß. Und es ging gestern nicht nur um den Spielplan. Sondern auch um die Zukunft von Co-Trainer Peter Hermann, der sich bislang noch nicht zum möglichen Wechsel zum FC Schalke 04 geäußert hatte. Doch gestern brach er das Schweigen. „Ich habe bei der Fortuna einen laufenden Vertrag und werden den auch erfüllen“, sagte der 65-Jährige. „Es ist richtig, dass ich mich mit dem Trainer des FC Schalke 04 ausgetauscht habe. Das Interesse hat mich natürlich gefreut, aber ich bleibe bei der Fortuna.“

Erstes Auswärtsspiel führt Fortuna direkt ins Erzgebirge nach Aue

Mit seinem Verein Fortuna wird Peter Hermann am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison auf Eintracht Braunschweig treffen. Das ergab die gestrige Vorstellung des Spielplanes. „Ich starte am liebsten mit einem Heimspiel. Aber das ist ein sehr anspruchsvoller Gegner, der uns fordern wird. Ich denke, die Arena wird dann voll, was kann man sich mehr wünschen“, sagte Fortunas Kapitän Oliver Fink zur Ansetzung des ersten Spieltages.

Danach reist die Fortuna (4. bis 7. August) nach Aue, bevor sich dann in der Arena der 1. FC Kaiserslautern und Union Berlin vorstellen. Zwischendurch geht es zum unbequemen Gastspiel nach Sandhausen. Das brisante Derby gegen den MSV Duisburg findet in der Hinrunde am ersten Oktober-Wochenende in der Arena statt. Der letzte Spieltag der Saison ist dann für den 13. Mai 2018 in Nürnberg terminiert.

Ahmet Cebe ist als Führungsspieler für Fortuna U 23 eingeplant

Ahmet Cebe wird in der kommenden Saison Fortunas U 23 als Führungsspieler verstärken. Der 34-jährige Mittelfeldspieler, der bereits zwischen 2005 und 2009 das Trikot der Rot-Weißen getragen hat, kehrt damit nach acht Jahren in seiner türkischen Heimat nach Düsseldorf zurück.

In vier Spielzeiten absolvierte Cebe für die Fortuna 137 Pflichtspiele (20 Tore, 23 Vorlagen), ehe er 2009 nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga in die Türkei wechselte. Er soll als Führungsspieler der U 23 ein wichtiger Baustein in der aktuellen Kaderplanung sein. „Ich freue mich sehr, zur Fortuna zurückzukehren und viele bekannte Gesichter wiederzusehen“, sagte Cebe. „Der Kontakt zu vielen Leuten von damals ist nie abgebrochen. Daher bin ich sehr dankbar, dass Uwe Klein und Robert Palikuca für die Aufgabe, eine junge Mannschaft zu führen, direkt mich im Kopf hatten. Ich bin nach wie vor fit und ehrgeizig, mit den Jungs in der Regionalliga eine gute Saison zu spielen.“ Die Frage, ob er bereit sei, notfalls in der Profimannschaft auszuhelfen, quittierte er mit einem vielsagenden Lächeln.

Nicht mehr im Kader von Fortuna U 23 ist Kemal Rüzgar (22). Er wird für ein Jahr an Viktoria Köln ausgeliehen.