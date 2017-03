Die Düsseldorfer lassen mehrere Möglichkeiten ungenutzt und kassieren kurz vor der Pause das 0:1.

Düsseldorf. Derbys sind in der 2. Fußball-Bundesliga selten, zumindest für Fortuna Düsseldorf. Freitagabend, Flutlicht, Westderby – die Voraussetzungen für ein packendes Spiel zwischen dem VfL Bochum und der Fortuna waren also gegeben. Trainer Friedhelm Funkel hatte unter der Woche noch einmal betont, dass sein Team das leidige Thema um die Serie von neun Partien ohne Sieg gerne mit einem dreifachen Punktgewinn beenden würde. Zur Pause im Stadion an der Castroper Straße scheint dieses Vorhaben nicht umgesetzt werden zu können. Nach einem Tor von Peniel Mlapa (43.) liegt die Fortuna mit 0:1 zurück.

Der VfL begann forsch, attackierte früh und verteidigte hoch, so dass die Fortuna Mühe hatte, kontrollierte Konter zu fahren. Strafraumszenen waren in der ersten Viertelstunde nicht zu verzeichnen. Das Spiel war jedoch von der typischen Intensität eines Derbys geprägt, obgleich es viele Fehlpässe auf beiden Seiten gab.

Die erste gute Gelegenheit der Begegnung hatte Fortuna-Stürmer Rouwen Hennings, der bei den zunächst seltenen Vorstößen seiner Elf immer wieder von seinen Mannschaftskollegen gesucht wurde. Nach Flanke von Ihlas Bebou zwang Hennings Bochums Torhüter Manuel Riemann per Kopfball zu einer Glanzparade (19.). Zwei Minuten später tauchte erneut Hennings vor Riemann auf, abermals blieb der Kapitän der Blau-Weißen Sieger.

In der 27. Spielminute gab es dann Teil drei des Duells Hennings gegen Riemann. Der Düsseldorfer zirkelte einen Freistoß von der rechten Seite direkt aufs Tor, doch dieses Mal musste der VfL-Torhüter nicht eingreifen, der Ball segelte knapp über das Gehäuse. Aber durch die bereits zuvor erspielten Möglichkeiten wurde die Fortuna nun mutiger, schaltete schneller und präziser um.

Eine verunglückte Flanke von Lukas Schmitz (33.), die an die Latte klatschte, war die vierte gute Offensivszene der Fortuna, die Hausherren kamen in der ersten Hälfte nur selten in die Position abzuschließen. Die beste Gelegenheit hatte Dominik Wydra (36.), der mit seinem Schuss das Tor von Michael Rensing um einen halben Meter verfehlte.

Dann war die Hintermannschaft zum ersten Mal unaufmerksam und wurde bestraft. Nach einer Flanke von der rechten Bochumer Angriffsseite konnte kein Abwehrspieler klären und Mlapa (43.) vollstreckte aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gastgeber, die ansonsten offensiv herzlich wenig zu bieten hatten.