Fortuna verdient sich bei der Saisoneröffnung das Unentschieden gegen die italienische Spitzenmannschaft.

Düsseldorf. Bei brütender Hitze trat Fortuna in den neuen dunklen Ausweich-Trikots gegen den AC Florenz an. Für einige Zuschauer, die bereits seit 11 Uhr am Flinger Broich das Fanfest besucht hatten und auf den Rängen das Spiel in der Sonne verfolgten, war es nicht nur ein Vergnügen. Als dann auch noch die Italiener mit ihrer ersten Aktion durch Frederico Chiesa fast in Führung gegangen wären, wussten Fortunas Anhänger, dass dieses Spiel für alle kein Spaziergang wird. Wenig später musste zudem auch Fortunas Torhüter Raphael Wolf bei einem Freistoß auf der Hut sein.

Fortunas Dodi Lukebakio leitete dann die Führung der Gäste durch einen krassen Fehlpass ein. Christibal Montiel traf zum 1:0 für die Italiener. Dabei ließ er Wolf keine Chance. Lukebakio scheiterte dann im Gegenzug nach einem Solo von Raman. Die nächste sehr gute Chance hatte Marvin Ducksch, als er zunächst am italienischen Torhüter scheiterte und danach mit einem Seitfallzieher den Ball über das Tor schoss. Doch Fortuna kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Marcel Sobottka setzte Marvin Ducksch sehenswert ein. Der Stürmer traf überlegt zum 1:1. So ging es in die Pause.

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte wurde deutlich, dass sich die Fortuna besser auf den Gegner eingestellt hatte, obwohl mit Rouwen Hennings eine weitere Offensiv-Kraft aufgeboten wurde. Kevin Stöger übernahm die Sechser-Position von Marcel Sobottka. Die Gäste kamen trotzdem nur noch selten in die gefährliche Zone vor dem Fortuna-Tor. Allerdings war nach dem Latten-Kopfball von Niko Gießelmann (47.) auch wenig Gefährliches von beiden Offensivreihen mehr zu sehen. Die Temperaturen forderten einfach ihren Tribut. So wurde es verständlicherweise Sommerfußball mit nur noch einem Aufreger. Alfredo Morales und Jordan Vertrout gerieten aneinander. Zwei Gelbe Karten beruhigten die Gemüter aber schnell wieder. Und dann hatte die Fortuna drei Minuten vor dem Ende doch noch die große Siegchance, als nach einer Maßflanke von Davor Lovren auf Taylan Duman der Youngster den Kopfball aus kurzer Distanz vergab.