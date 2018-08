Düsseldorf. Bei brütender Hitze trat Fortuna in den neuen dunklen Ausweich-Trikots gegen den AC Florenz an. Für einige Zuschauer, die bereits seit 11 Uhr am Flinger Broich das Fanfest besucht hatten und auf den Rängen das Spiel in der Sonne verfolgten, war es nicht nur ein Vergnügen. Als dann auch noch die Italiener mit ihrer ersten Aktion durch Frederico Chiesa fast in Führung gegangen wären, wussten Fortunas Anhänger, dass dieses Spiel für alle kein Spaziergang wird. Wenig später musste Raphael Wolf bei einem Freistoß auf der Hut sein.

Dodi Lukebakio leitete die Führung der Gäste durch einen krassen Fehlpass ein. Christibal Montiel traf zum 1:0 für die Italiener. Lukebakio scheiterte dann im Gegenzug nach einem Solo von Raman. Kurz vor der Pause setzte Marcel Sobottka Marvin Ducksch ein. Der Stürmer traf zum 1:1. So ging es in die Pause.