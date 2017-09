Düsseldorf. Dreieinhalb Stunden nach Beginn des Vorverkaufs steht noch eine gute Schlange vor dem Fortuna-Fanshop am Burgplatz. Zu Hochzeiten sollen die Fans bis um die Ecke ans Rheinufer gestanden haben, wie ein Mitarbeiter des Ladens sagt.

Laut Verein sind bis 14:30 Uhr schon knapp 17.000 Tickets für das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach verkauft worden. Seit heute morgen um 10 Uhr konnten Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder zusätzlich zur eigenen zwei Karten für Freunde oder Familie kaufen.

Zunächst war es zu einem Fehler im der Warteschleife des Webshops gekommen. Dieser sei behoben worden und die Server laufen mittlerweile stabiler und schneller, teilte der Verein am Nachmittag mit. Es seien noch knapp 15.000 Karten für das Pokalspiel zu haben.

Das DFB-Pokalspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach findet am Dienstag, dem 24.10. in der Esprit-Arena in Düsseldorf statt. In der ersten Runde hatte Fortuna gegen Arminia Bielefeld 3:1 n.V. gewonnen. Gladbach gewann 2:1 gegen Rot-Weiß Essen.