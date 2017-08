Zur Pause steht es in Aue 0:1. Fortuna Düsseldorf führt im halb fertigen Stadion im Herzen des Erzgebirges äußerst glücklich, war aber letztlich bis hierhin die clevere Mannschaft.

Aue. Zur Pause steht es in Aue 0:1. Fortuna Düsseldorf führt im halb fertigen Stadion im Herzen des Erzgebirges äußerst glücklich, war aber letztlich bis hierhin die clevere Mannschaft. Die Gäste traten mit einer Viererkette an und versuchten sofort, die Kontrolle an sich zu reißen. Doch beide Mannschaften neutralisierten sich zunächst.

Der Distanzschuss von Lukas Schmitz nach 15 Minuten war die erste halbwegs torgefährliche Szene. Zu statisch war das Spiel auf beiden Seite angelegt. Auch in der Folge tat sich wenig, weil beide Mannschaften gegen die dichten Abwehrreihen des Gegners kein Durchkommen fanden. Selbst für Feinschmecker von taktisch geprägtem Fußball wurde viel zu wenig geboten. Doch dann kam die 1:0-Führung der Fortuna wie aus dem Nichts.

Dimitrij Nazarov hatte Julian Schauerte (42.) gefoult. Während sich die Spieler des Gastgebers sehr hoch positionierten, lief in deren Rücken Rouwen Hennings durch und verwandelte den durch Kaan Ayhan ausgeführten Freistoß ungehindert zum 1:0. Kurz danach ging es in die Pause.

Statistik

Erzgebirge Aue Männel – Kalig, Rapp, Kempe – Hertner, Fandrich, Tiffert, Rizuto – Nazarov, Köpke



Fortuna Rensing – Schauerte, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann – Sobottka, Bodzek – Kiesewetter, Schmitz – Bebou, Hennings Kader Fortuna Wolf, Bellinghausen, Nielsen, Kujovic, Bormuth, Lovren, Schauerte

Schiedsrichter Brych (München)

Zuschauer 10000



Tore 0:1 (42.) Hennings

Gelbe Karten Kempe / -