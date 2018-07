Der TSV Meerbusch ist als Testgegner der Fortuna schon ein anderes Kaliber als ein Landesligist oder Bezirksligist in den beiden ersten Vorbereitungsspielen im Rahmen des Trainingslagers. Und entsprechend schwer tat sich die Fortuna in der Anfangsphase. Bei idealen Bedingungen und knapp 3000 Zuschauern in Büderich, Am Eisenbrand, wohin der Oberligist ausgewichen war, dauerte es zur 21. Minute, bis Robin Bormuth zum 1:0 abstaubte. Benito Raman hatte zuvor abgezogen. Dem schnellen Belgier gelang dann sechs Minuten später und nach einem schönen Solo der zweite Treffer.

Der Gegner hielt zwar gut dagegen und hatte auch die eine oder andere Konterchance. Aber der Bundesliga-Aufsteiger hatte das Spiel vor allem durch die starke Mittelfeldachse immer im Griff. Während Torjäger Marvin Ducksch diesmal nicht so auf sich aufmerksam machte, zweigten die Außenstürmer, Raman und vor allem Davor Lovren, ihre Klasse mit einigen sehr schönen Einzelaktionen. Jean Zimmer mit seinem Tor zum 3:0 (Vorarbeit Kaan Ayhan) und Marvin Ducksch (Hand-Elfmeter) zum 4:0 sorgten für den Pausenstand.