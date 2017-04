Das Team von Friedhelm Funkel hat bewiesen, dass es mit Rückschlägen umgehen und im darauffolgenden Spiel erfolgreich sein kann. In Bielefeld ist Kampfkraft gefragt.

Düsseldorf. Über 1000 Fortuna-Fans werden ihre Mannschaft heute auf der Bielefelder Alm anfeuern. Sie hoffen, dass sich die Auswärtsfahrt wie zuletzt nach Bochum und Karlsruhe lohnen wird. „Es wäre klasse, wenn das Spiel einen ähnlichen Verlauf nehmen würde wie beim 3:0 in Karlsruhe“, sagte Friedhelm Funkel. Doch offenbar rechnet der Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf mit wesentlich mehr Widerstand der Arminia als von den Karlsruhern zuletzt.

„Wir müssen uns auf einen harten Kampf über 90 Minuten einstellen. Der laufstarke Gegner wird uns alles abverlangen.“ Aber seine Mannschaft sei darauf vorbereitet. Und von der unnötigen Niederlage gegen den TSV 1860 München vom vergangenen Freitag sei nichts Negatives in den Köpfen der Spieler hängengeblieben. „Wir haben leider schon öfter eine Partie verloren“, sagte Funkel. „Und haben im Spiel darauf eine starke Leistung gezeigt und waren dann auch erfolgreich.“ Als bestes Beispiel führt der Fortuna-Trainer das Pokaldebakel in Hannover (1:6) und die darauffolgende Leistung beim 1:0-Sieg in Berlin an, wo sich die Mannschaft innerhalb weniger Tage wie verwandelt gezeigt hatte.

Funkel hat auch keine Sorge, dass die Mannschaft die Belastungen der englischen Woche nicht wegstecken könne. „Wenn man sieht, welche Distanzen meine Spieler in den 90 Minuten jeweils zurücklegen, ist das schon bemerkenswert, wie sie sich immer wieder für den Verein reinhauen.“Aus diesem Grund hat die Mannschaft auch von Samstag bis Montag sehr dosiert trainiert. „Die körperliche Frische ist sehr wichtig“, sagt Funkel.

Gartner und Iyoha kommen als Ersatz in Frage

Diesmal kann der Trainer personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Außer dem (gelb)gesperrten Oliver Fink fällt verletzungsbedingt auch Robin Bormuth aus (siehe Infobox). Da auch der erkrankte Axel Bellinghausen noch nicht wieder eingesetzt werden kann, wird wohl Christian Gartner zum Einsatz kommen. Das gilt dann, wenn Funkel auf Kaan Ayhan in der Innenverteidigung setzt und der Österreicher dafür dessen Position im Mittelfeld übernimmt. Dann wäre der linke Flügel noch unbesetzt. Dafür könnte Emmanuel Iyoha eine Lösung sein. Der Nachteil dieses Wechsels wäre, dass dann für die vorderste Linie kein Ersatz mehr auf der Bank sitzen würde, wenn Özkan Yildirim und Jerome Kiesewetter als Mittelfeldspieler gesehen werden. Wobei Letzterer ja vom Trainergespann ohnehin zum Außenverteidiger umgeschult wird.

Nicht ausgeschlossen wäre zudem die Startelf-Nominierung von Marlon Ritter, der in der zweiten Mannschaft kämpferisch gegen den 1. FC Köln II überzeugte und beim 3:2-Erfolg gegen die U 23 von Borussia Dortmund auch zu den Torschützen zählte.

Aufstellung

Verletzung Tor Michael Rensing Abwehr Julian Schauerte, Kevin Akpoguma, Kaan Ayhan, Lukas Schmitz Mittelfeld Adam Bodzek - Ihlas Bebou, Marcel Sobottka, Christian Gartner, Emmanuel Iyoha Angriff Rouwen Hennings Kader Lars Unnerstall, Özkan Yildirim, Jerome Kiesewetter, Arianit Ferati, Marlon Ritter, Andrè Hoffmann, Anderson Lucoqui Schiedsrichter Timo Gerach (Landau) Die Fortuna muss heute auf Robin Bormuth verzichten. Der Innenverteidiger hat im Heimspiel gegen 1860 München eine Kapsel-/Bänderverletzung mit einer Einblutung im rechten Sprunggelenk erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung am gestrigen Vormittag.

Wer auch immer dann die beiden offenen Positionen besetzen wird, ist zudem zweitrangig, wenn die Einstellung stimmt und im Bewusstsein der Spieler angekommen ist, wie wichtig dieses Spiel heute auf der Alm sein wird. Bei einer Niederlage würden die Karten im Kampf um den Klassenerhalt neu gemischt, weil dann auch die Arminia Rückenwind bekäme. Aber bislang hat die Fortuna immer in dieser Saison dann Nervenstärke bewiesen, wenn es darauf ankam.