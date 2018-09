Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf verstärkt kurz vor Transferschluss noch mal seinen U-23-Kader. Der 21 Jahre alte Stürmer Joshua Endres wechselt vom KFC Uerdingen nach Düsseldorf, teilte der Verein am Montag mit.

Endres spielte als Jugendlicher beim 1. FC Schweinfurt und dem Würzburger FV, wechselte dann 2013 in die U17 nach Leipzig. In Leipzig spielte er bis 2017, zuletzt in der U23. Nächste Station war der KFC Uerdingen mit dem er in die 3. Liga aufstieg.

Insgesamt kommt der 21-Jährige auf 41 Regionalspiele und erzielte dort drei Tore. 32 Mal traf er in den Junioren-Bundesligen. Zudem kommt er auf drei Einsätze für die U18- und U19-Nationalmannschaft. red