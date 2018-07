Der Fortuna war es wichtig, mit jungen Spielern zu arbeiten. Die Meisten werden in der Bundesliga aber kaum eine Chance haben.

Fortuna Düsseldorf hat es in der Vergangenheit propagiert – eine möglichst große Identifikation mit Spielern, Verein und Fans sei wichtig. Das galt besonders für die Verpflichtung von Spielern. Die Clubführung gab die Parole aus, mit jungen, hungrigen, möglichst auch deutschen Spielern für Zusammenhalt zu sorgen.

Das ist ganz im Sinne der Deutschen Fußball Liga (DFL), die die beiden Bundesligen organisiert. Laut DFL müssen zwölf Profis pro Team einen deutschen Pass haben. Das ist die Mindestanzahl, die in der „Lizenzordnung“ unter Paragraf 5 „Personelle und administrative Kriterien“ (Punkt 4) gefordert wird. Und das ist bei derzeit 18 Fortuna-Spielern mit deutscher Staatsbürgerschaft kein Problem für den Bundesliga-Aufsteiger. Eine weitere Vorgabe ist die so genannte „Local-Player-Regelung“. Laut der müssen mindestens vier beim Verband und vier im eigenen Verein ausgebildete Profis zum Team gehören – was die Kaderplanung nicht einfacher macht.

Die Regelungen der DFL sind gut gemeint, um den Nachwuchs zu fördern und die Clubs dazu zu ermuntern, jungen deutschen Spielern eine Chance zu geben. Doch die Regelungen werden immer wieder umgangen. Auch bei der Fortuna ist das der Fall, wenn beispielsweise Spieler mit Profiverträgen ausgestattet werden, die beim Cheftrainer eigentlich keine Rolle spielen, nur den Kader auffüllen oder in der zweiten Mannschaft auflaufen. So wurde wohl auch Andreas Lambertz mit einem Profivertrag ausgestattet, um die Kriterien zu erfüllen. Fest eingeplant ist Publikumsliebling „Lumpi“ dagegen bei der Reserve in der Regionalliga.

Iyoha, Lucoqui, Duman und Co. haben es schwer im Fortuna-Kader

Auf dem Papier hat die Fortuna mehr „Local Player“ als gefordert. Aber: Von den mit großen Hoffnungen ins Profigeschäft eingestiegenen „jungen Wilden“ kommt wohl kaum jemand in Betracht, in der Bundesliga eine Rolle zu spielen.

Viele Fans hoffen immer noch, dass sich das große Talent Emmanuel Iyoha (20) in Düsseldorf durchsetzt. Aber die Zeichen sprechen nicht dafür. In den Planungen und im Ansehen von Friedhelm Funkel spielt Iyoha offensichtlich keine Rolle. Er musste zu Beginn der Vorbereitung mit Magen-Darm-Problemen kürzertreten. Auch im jüngsten Testspiel durfte er nur zuschauen. Gestern gab die Fortuna bekannt, dass Iyoha die Saison beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue verbringen wird. In der vergangenen Saison war er bereits an den Drittligisten VfL Osnabrück ausgeliehen.