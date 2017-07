Düsseldorf (dpa) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Stürmer Rouwen Hennings nun doch fest verpflichtet. Der 29-Jährige vom FC Burnley kommt ablösefrei und unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Mitte Juni hatte die Fortuna noch erklärt, dass der frühere U21-Nationalspieler nach der Leihe in der Vorsaison zum englischen Erstligisten zurückkehre. In Burnley hatte Hennings noch einen Vertrag bis 2018. «Ich freue mich, dass es alles so geklappt hat und ich weiter das Fortuna-Trikot tragen darf», sagte Hennings, der im Vorjahr neun Liga-Tore erzielte.