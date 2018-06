Der neue Spielplan für die Bundesliga-Saison 2018/19 ist raus. Fortuna Düsseldorf veröffentlicht diesen und zwar auf seine ganz eigene Art.

Düsseldorf. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte Fortuna Düsseldorf den neuen Spielplan der Bundesligasaison 2018/19 und kann sich einen kleinen Seitenhieb auf RB Leipzig nicht verkneifen.

In einer Auflistung sind die Begegnungen von 1-17 abgebildet, daneben das Vereinslogo und dahinter ein H oder A für Heimspiel- oder Auswärtsspiel. So weit ist das nichts Außergewöhnliches, bis auf eine Kleinigkeit. Leipzig ist ohne sein Vereinslogo abgebildet. Es steht schlicht und einfach der Städtename dort. Fortuna Düsseldorf hat beim Thema RB Leipzig eine klare Haltung und zeigt mit diesem kleinen Seitenhieb, was sie von dem Retortenverein hält.

Das Konstrukt RB Leipzig e. V. sorgt für Unmut

Der Verein ist 2009 auf dem Reißbrett entstanden. Die Red Bull GmbH hat den Verein gegründet und übernahm zur Saison 2009/10 das Startrecht des SSV Markranstädt, die in der Oberliga Nordost spielten.

Der Verein schaffte den Durchmarsch in die 2. Liga (2014) Seitdem ist die Lizenzspielerabteilung und die Nachwuchsabteilung bis zur U15 in die RasenBallsport GmbH ausgegliedert, deren Gesellschafter zu 99 Prozent die Red Bull GmbH und zu einem Prozent der Verein sind. Mit diesem fragwürdigen Konstrukt umging RB Leipzig die 50+1 Regelung. Unter Auflagen bekam der Verein die Lizenz. Unter anderem sollte das Logo sich klarer vom Red Bull-Logo unterscheiden.

Viele fürchten, dass Leipzig der Anfang einer Entwicklung in der Fußballkultur ist und in der Konsequenz seinen Untergang bedeutet. Die Kritik riss seit Leipzigs Vorstoß in die Bundesliga nie ab. Immer wieder protestieren Fans anderer Bundesligavereine, und zeigen, was sie von dem Marketingkonstrukt halten. Und auch Funktionäre wie der Präsident des FC Augsburg nimmt kein Blatt vor den Mund. Aufmerksame Fans registrierten diesen Seitenhieb des Düsseldorfer Vereins und zeigten sich amüsiert und erfreut. dw

