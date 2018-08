Der Vorstandsvorsitzende hat nun einen Vertrag bis 2021. Schäfer ist seit zwei Jahren im Verein.

Düsseldorf. Einen Tag vor dem ersten Spiel in der Fußballbundesliga hat der Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf den Vertrag von Vorstandsvorsitzendem Robert Schäfer verlängert. Der Kontrakt läuft nun bis 30. Juni 2021. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Reinhold Ernst, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Fortuna, wird vom Verein mit den Worten zitiert: „Ich freue mich sehr, dass wir Robert Schäfer langfristig weiter für uns gewinnen konnten und wir die erfolgreiche Arbeit für unsere Fortuna, die wir zusammen mit Robert Schäfer auf eine neue Grundlage gestellt haben, auch weiterhin gemeinsam fortsetzen können.“

Auch Robert Schäfer äußerte sich zu der Vertragsverlängerung und gab einen Ausblick: „Wir haben mit einem starken Team bei Fortuna Düsseldorf in den vergangenen erfolgreichen Jahren viel erreicht und wollen uns jetzt in der Bundesliga etablieren.“ Ihm sei im Verein und in Düsseldorf von Anfang an eine hohe Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht worden.

Robert Schäfer ist seit 2016 im Vorstand von Fortuna. Ebenfalls in dem Gremium sind Sven Mühlenbeck (Vorstand Organisation und Spielbetrieb) und Erich Rutemöller (Vorstand Sport). Der 42-Jährige war zuvor Geschäftsführer bei Dynamo Dresden und bei 1860 München. jaw