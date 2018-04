Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag von Raphael Wolf verlängert. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte hat der Torhüter einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

Wolf war ursprünglich als Nummer Zwei zur Fortuna gestoßen. Im dritten Pflichtspiel in dieser Saison (gegen Kaiserslautern) hatte sich Stammtorhüter Michael Rensing eine Verletzung zugezogen. Der Rippenbruch und eine Nachfolgeverletzung an derselben Stelle zogen eine lange Leidens- und fast eine eben so lange Rehabilitation-Zeit nach sich. Seit wenigen Wochen steht Rensing für Fortunas U23 zwischen den Pfosten.

Wolf ist im vergangenen Sommer vom SV Werder Bremen zur Fortuna gewechselt. Er stand in der laufenden Saison bislang in 28 Pflichtspielen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal zwischen den Pfosten. red