2012 startete die Fortuna in der Bundesliga mit einem Sieg. Wie damals heißt der erste Gegner nun Augsburg. Adam Bodzek und Jean Zimmer über den Start in der Bundesliga.

Für den einen ist es der vierte Bundesliga-Start nach einem Aufstieg, für den anderen der zweite Anlauf in der höchsten deutschen Fußballliga. Adam Bodzek und Jean Zimmer wirken entspannt als sie nach der Trainingseinheit am Mittwoch Rede und Antwort stehen. Den Profis von Fortuna Düsseldorf ist die Vorfreude anzumerken. Die Nervosität wird sich vermutlich erst am Samstagnachmittag einstellen.

„In der Bundesliga weht ein anderer Wind als in den Freundschaftsspielen oder dem Pokalspiel in Koblenz. Das ist uns bewusst. Aber wir sollten uns auf die Liga freuen und nicht mit Angst da rein gehen“, erklärte Bodzek. Der 32-Jährige wird am Samstag (15.30 Uhr, Arena) gegen den FC Augsburg nicht mitwirken können. Nach seiner Rippenverletzung ist der Ersatz-Kapitän noch nicht wieder so weit. „Ich hinke nicht sehr weit hinterher. Nach den ersten beiden Partien ist schon Länderspielpause. Das kommt mir vielleicht gelegen.“

Bodzek hofft bezüglich seiner Rückkehr also auf den dritten Spieltag, wenn die Fortuna gegen 1899 Hoffenheim antritt. Gegen Augsburg drückt er von der Tribüne aus die Daumen. Der Mittelfeldspieler ist neben Oliver Fink der einzige Spieler im Kader der Rot-Weißen, der vor sechs Jahren dabei war, als die Fortuna zum Start auswärts mit 2:0 gewann – beim FC Augsburg. „Ein Erfolgserlebnis wie damals kann uns auf jeden Fall einen Schub und noch mehr Überzeugung geben, dass wir das alles packen können“, sagte Bodzek, der nach dem MSV Duisburg auch mit den Düsseldorfern zum zweiten Mal als Aufsteiger startet.

Während Bodzek in der Bundesliga bereits 45 Begegnungen absolvierte, steht Teamkollege Jean Zimmer vor seinem Debüt. „Da werden am Samstag ein paar schöne Gefühle auf mich einprasseln“, gab der 24-Jährige mit Blick auf seine zu erwartende Emotionslage zu.

Dass viele in Fußball-Deutschland der Fortuna den Klassenverbleib nicht zutrauen, ist für den ehemaligen Stuttgarter nur zusätzlicher Ansporn: „Mir gibt es fast mehr Kraft, wenn jemand nicht an mich glaubt. Das weckt in mir die ,Jetzt-erst-recht-Mentalität’. Aber natürlich ist es auch schön, wenn viele Leute hier in Düsseldorf an unsere Chance glauben.“

Seit 2010 ist die Fortuna in Auftaktspielen ungeschlagen

Die Bedeutung des ersten Punktspiels nach zweimonatiger Saisonvorbereitung wollte Zimmer nicht zu hoch hängen: „Klar, es wäre schön, wenn wir mit einem Sieg starten. Aber wir gehen auch nicht unter, wenn das nicht gelingt. Es kommen ja noch 33 weitere Spiele.“

Fortuna und die Auftaktbegegnung – das war jahrelang keine glückliche Verbindung. Zwischen 1994 und 2006 gab es liga-unabhängig nie einen „Dreier“ zum Start. Erst 2007 brach Hamza Cakir im Duell bei Union Berlin mit seinem Siegtreffer den Bann. In den vergangenen fünf Zweitliga-Saisons (ein Sieg, vier Unentschieden) blieb die Fortuna im ersten Spiel aber stets ohne Niederlage. Letzmals keine Punkte gab es 2010 in Cottbus (0:2).

Zahlenspiele, die am Samstag unbedeutend sind. Das Vergangene ist nicht mehr wichtig, der Fokus ist immer auf die kommende Aufgabe gerichtet. Rund um das Team wird, wie bereits in der vergangenen Saison, Ruhe und Harmonie demonstriert. Ein dreifacher Punktgewinn gegen die bayrischen Schwaben könnte bei der Fortuna einiges freisetzen. Und die gelebte Vorfreude auf die Bundesliga in Freude verwandeln. Bei Zimmer auf dem Platz und Bodzek auf der Tribüne.