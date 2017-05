Vorstand und Aufsichtsrat müssen jetzt die Basis für die neue Saison schaffen. Das gilt für die Trainerfrage genauso wie bei der Kaderplanung für die nächste Saison.

Düsseldorf. Lippenbekenntnisse waren schon immer in Mode im Profi-Fußball. So war auch die Aussage von Fortunas Vorstandsvorsitzendem Robert Schäfer nach dem Spiel gegen St. Pauli (1:3) eher Beruhigung denn Versprechen, als er Friedhelm Funkel eine vorläufige Job-Garantie aussprach. Nicht alle Entscheidungsträger standen zu jener Zeit – vier Spieltage vor Saisonende – hinter Friedhelm Funkel. Jetzt hat Fortunas Trainer mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen Argumente gesammelt, dass ein Weiterarbeiten mit ihm als verantwortlicher Trainer doch Sinn ergibt. „Wir haben unser Saisonziel erreicht mit mehr als 40 Punkten.

Es sind 42 geworden, und wir standen nie schlechter als auf Platz 14“, sagte Funkel nach dem 1:0-Erfolg am Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue. Dass das zweite Ziel, in der gesamten Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, nicht erreicht wurde, ließ Fortunas Cheftrainer diesmal außen vor. Dennoch erscheint es jetzt, nach Abschluss der Serie fast unmöglich, den Trainer vor die Türe zu setzen. Da würde auch die Erklärung, dass es eine eklatante Heimschwäche gab, nicht reichen. Denn 37 320 Zuschauer beim letzten Spiel zeigen, dass die Fans anerkannt haben, dass die Mannschaft immer alles versucht hat. „Die Leistungen haben eigentlich immer gestimmt“, sagte Funkel. „Vielleicht mit Ausnahme des Würzburg-Spiels. Da wollten die Spieler, sie konnten aber nicht.“ Der Vorwurf, Funkel lässt mit einer „Angsthasen-Taktik“ das Stadion leer spielen, zieht also nicht (mehr).

Zum Ende der Saison hatte Fortuna das Glück auf ihrer Seite

Michael Rensing erinnerte aber noch mal daran, wie eng es dennoch gewesen ist, und Platz elf in der Abschlusstabelle nicht unbedingt nur eine logische Folge der Spielkunst der Fortuna war. „Unser Saisonergebnis hing schon an einem seidenen Faden, wenn man bedenkt, dass wir gegen Würzburg glücklich noch zum Ausgleich gekommen sind und auch in Nürnberg mit dem Siegtreffer nicht gerade Pech hatten“, sagte Fortunas Torhüter. „Es ging nur um Nuancen.“ Und das Pendel hätte nicht zur anderen Seite ausschlagen dürfen. Wogegen Friedhelm Funkel darauf antwortet, dass seine Mannschaft oft genug Pech gehabt hätte und sie sich dieses Glück auf der Zielgeraden dann auch erarbeitet hätte. „Das zeigen auch die vielen unglücklichen Niederlagen mit nur einen Tor Unterschied“, sagt der Trainer.