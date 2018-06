Stürmer war zuletzt an Viktoria Köln ausgeliehen.

Düsseldorf. Die Wege von Fortuna Düsseldorf und Kemal Rüzgar trennen sich. Der Vertrag mit dem Mittelstürmer wurde aufgelöst. Das teilte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga gestern mit. Der Stürmer hatte im Sommer 2016 einen Profivertrag bei der Fortuna unterschrieben und war zuletzt an den Regionalligisten Viktoria Köln ausgeliehen. Nach einem Einsatz in der 2. Bundesliga und 56 Regionalliga-Spielen für die U23 der Rot-Weißen wurde der Vertrag mit dem 23-Jährigen nun aufgelöst.