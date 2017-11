So schnell konnten die Live-Ticker-Schreiber kaum mitschreiben. Nach 10 Minuten Spielzeit ging Dresden 3:0 in Führung. Dank des belgischen Stürmers Benito Raman darf die Fortuna zur Pause noch an eine Wende glauben.

Düsseldorf. Hoffentlich haben die Zweitliga-Fußballer der Fortuna am Samstag beim Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ganz genau hingeschaut. Denn die Mannschaft von Friedhelm Funkel braucht im Heimspiel gegen Dynamo Dresden schon eine Aufholjagd in Schalker Manier, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Nach 45 Minuten steht es 1:3 aus Sicht der Fortuna, die von quicklebendigen Gästen allen voran in den ersten zehn Minuten kalt erwischt wurde.

Bereits nach zwei Minuten musste Fortunas Keeper Raphael Wolf den Ball das erste Mal aus dem Netz holen, weil Dresdens Kapitän Marco Hauptmann nach einer Ecke des früheren Fortuna-Jugendspielers Philip Heise völlig frei zum Kopfball kam. Dem ersten Eckball voraus ging kurz zuvor eine Unsicherheit Wolfs, der das Spielgerät nach einem Rückpass beinahe vertändelte. Die Szene war symptomatisch für den Spielbeginn.

Während die zweitplatzierten Hausherren zaghaft wirkten, suchten abstiegsbedrohte Dresdener entschlossen ihre Chance. Das bekam sehr schnell auch Fortunas Kapitän Oliver Fink zu spüren, der in zentraler Position zum „Pressing-Opfer“ wurde. Nach seinem Ballverlust ging es ganz schnell. Dynamo-Angreifer Lucas Röser fackelte nicht lange und drosch den Ball aus 17 Metern unhaltbar zum 2:0 in die Maschen (5.).

Jeder Schuss ein Tor - dabei sollte es zunächst auch bleiben. Denn auch der nächste Dresdener Versuch saß. Der am linken Flügel frei gespielte Haris Duljevic nahm aus über 20 Metern Entfernung Maß und ließ Raphael Wolf erneut keine Abwehrchance (10.). Derlei Schussglück hatte die Fortuna zunächst nicht. Takashi Usami traf nur die Latte des von Marvin Schwäbe gehüteten Gehäuses (12.).

Immerhin gestalteten die Gastgeber die Partie nun etwas offener. Oliver Fink tastete sich mit zwei Distanzschüssen dem Dynamo-Tor an, dessen Netz dann nach einer halben Stunde endlich erstmals zappelte. Nach einem Fehler in Dynamos Abwehrmitte reagierte der neben Rouwen Hennings im Sturm aufgebotene Benito Raman am schnellsten und schob zum 1:3 ein (31.). Dank des belgischen Stürmers darf die Fortuna zur Pause noch an eine Wende glauben. Dafür bedarf es allerdings einer deutlichen Leistungssteigerung Fortuna Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf

Dynamo Dresden

Statistik Wolf - Gießelmann, Bormuth, Hoffmann, Schauerte - Ayhan, Fink, Usami, Schmitz - Raman, Hennings Kader: Wiesner (Tor), Lucoqui, Duman, Zimmer, Lovren, Nielsen, Kujovic Schwäbe - Heise, Ballas, J.Müller, Seguin - Hartmann - Berko, Duljevic, Benatelli, Hauptmann - Röser Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim) Tore: 0:1 (3.) Hauptmann, 0:2 (5.) Röser, 0:3 (10.) Duljevic, 1:3 (31.) Raman